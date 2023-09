per Mail teilen

Die Bundespolizei hat am Mannheimer Hauptbahnhof einen 14-jährigen Einbrecher wiedererkannt. Bei einem Einbruch am Hauptbahnhof ein paar Tage zuvor hatten ihn Videokameras gefilmt.

Die Bundespolizei hat am Mannheimer Hauptbahnhof einen jugendlichen, mutmaßlichen Einbrecher geschnappt. Der 14-Jährige soll am 30. August - gemeinsam mit anderen Tätern - in einen Laden im Hauptbahnhof eingebrochen sein und unter anderem E-Zigaretten gestohlen haben.

Videoüberwachung filmt Einbrecher im Hauptbahnhof

Drei Einbrecher hatten laut Bundespolizei Ende August die Schiebetür eines Geschäfts im Untergeschoss des Mannheimer Hauptbahnhofes aufgehebelt. Videos von Überwachungskameras zeigen die Täter, wie sie mit vollen Einkaufstüten aus dem Laden kommen. Aus diesen Aufnahmen konnten Beamte der Bundespolizei Fahndungsfotos herauskopieren.

Bei Wohnungsdurchsuchung Diebesgut gefunden

Am Sonntag erkannte eine Streife der Bundespolizei den 14-Jährigen aufgrund eines dieser Fotos wieder - als der mutmaßliche Einbrecher wieder an den Hauptbahnhof gekommen war. Die Beamten nahmen ihn dort vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung, in der er lebt, fanden Beamte der Bundes- und Landespolizei einen Teil des Diebesgutes. Den 14-Jährigen erwartet ein Strafverfahren - unter anderem wegen Bandendiebstahls. Nach seinen Komplizen wird noch gesucht.