Millionenförderung für den Tourismus

Die Stadt Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) bekommt 1,6 Millionen Euro für den Tourismus. Der Zuschuss stammt aus Landesmitteln. Konkret soll das Geld in die Errichtung einer neuen Tourist-Information fließen. So soll die Wallfahrtsstadt in Zukunft noch stärker zu einem touristischen Magnet gemacht werden, so Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Die Coronapandemie habe viele Tourismusbetriebe, Ferieneinrichtungen und Gastronomen schwer getroffen. Auch die Walldürner Wallfahrt, die in den vergangenen beiden Jahren nur eingeschränkt stattfinden konnte. Einige Gastronomen und Fremdenverkehrsbetriebe im Odenwald hätten diese die Ausfälle nicht verkraften können. Landesweit werden 29 Tourismusprojekte gefördert – mit insgesamt mehr als 13 Millionen Euro.