Der Bund hat den Städtebau im Landkreis Bergstraße im vergangenen Jahr mit knapp 3,6 Millionen Euro gefördert. Damit seien bis einschließlich 2021 insgesamt rund 50 Millionen Euro an Städtebaumitteln des Bundes in den Kreis Bergstraße geflossen, teilt der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister mit. Die Städtebauförderung, so Meister, sei ein zentrales Instrument für die nachhaltige Entwicklung von Kommunen und stärke ihre Attraktivität.