Stadt Weinheim verzichtet auf gewerbliche Mieteinnahmen

Die Stadt Weinheim appelliert an Immobilienbesitzer, ihren Mietern in der Coronakrise entgegen zu kommen. Die Stadt selbst geht mit gutem Beispiel voran: Wirte, Vereine und Geschäftsleute, die ihre Räumlichkeiten in städtischen Immobilien haben, müssen im April keine Miete zahlen.