Hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel einem Mieter zu Unrecht gekündigt? Mit dieser Frage musste sich das Mannheimer Landgericht am Mittwoch erneut beschäftigen. Die Entscheidung wird Ende des Monats erwartet.

Der Fall hatte in der Region für Aufsehen gesorgt: In seiner Funktion als Vermieter hatte Nikolas Löbel seinen Mieter wegen Sanierungsarbeiten aus einer Eigentumswohnung übergangsweise ausquartiert. Zwei Tage nach dessen Auszug kündigte Löbel seinem Mieter. Der hatte aber bei seinem Auszug in die Ersatzwohnung einen Satz Schlüssel behalten.

Amtsgericht gibt ausquartiertem Mieter recht

In der Zwischenzeit hatte Löbel die Wohnung aber weiter vermietet und die Schlösser austauschen lassen. Dagegen beantragte der Mieter eine einstweilige Verfügung, weil er der Ansicht war, Löbel dürfe ihm die Wohnung nicht wegnehmen. Außerdem führte der Mieter Härtegründe an. Das Amtsgericht gab ihm recht. Zur Begründung hieß es, Löbel habe geplant, seinem Mieter zu kündigen, obwohl klar war, dass das Gericht noch nicht über die Verfügung entschieden hatte. Löbel argumentiert jetzt, es sei ihm unmöglich, die Wohnung für diesen Mieter wieder frei zu machen.

Entscheidung vertagt

In der Berufungsverhandlung am Mittwoch vertrat die Landgerichtskammer vorläufig die Auffassung, dass der Mieter das Recht an der Wohnung behalten habe - daran habe auch die Räumung für die Sanierung nichts geändert. Ein Abfindungsangebot von Nikolas Löbel in Höhe von 5.000 Euro hatte der Mieter abgelehnt. Das Urteil des Landgerichts wird für den 28. Oktober erwartet

Auch Kritik an Löbels Mietpreisen und "Drehscheiben-Wohnung"-Affäre

Grünen- und SPD-Politiker hatten Löbel außerdem wegen seiner Mietpreise kritisiert. Zudem soll zurzeit noch geprüft werden, wie Löbel den Mieter aus dem aktuellen Fall in einer Drehscheiben-Wohnung des Mannheimer kommunalen Wohnungsbaus (GBG) unterbringen konnte, als er ihn ausquartierte.

So genannte Drehscheiben-Wohnungen sind Wohnungen, die die GBG für ihre eigenen Mieter freihält - was auf Löbels Mieter aber nicht zutraf.