Er hatte willkürlich Löcher in Wände und Fußböden gebohrt und die Heizung einfach abgestellt. So ekelte ein Mannheimer die Mieter seiner Tochter aus der Wohnung. Das Amtsgericht hat den Mann am Mittwoch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in den Jahren 2016 und 2017 ganz bewusst die Heizung in dem Mehrfamilienhaus, das seiner Tochter gehört, abgestellt hatte. Damit hatte der Mann drei Familien schikaniert, um sie zum Auszug zu bewegen. Das Mannheimer Amtsgericht verurteilte ihn unter anderem wegen Nötigung. Der Mann bohrte unter dem Vorwand, renovieren zu wollen, Löcher in Wände und Böden. Eine Mieterin soll sich dadurch eine Lungenentzündung zugezogen haben. Eine andere eine Harnwegsinfektion. Mann war mehrfach vorbestraft In das Gerichtsurteil flossen auch eine Sachbeschädigung, Verleumdung und Beleidung ein. Der Mann war bereits mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Nach Angaben des Gerichts zeigte er bei der Urteilsverkündung erstmals Reue. Allerdings will der Mann nach eigenen Angaben in Berufung gehen.