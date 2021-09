Die finanzielle Belastung von Studenten durch die Miete ist hoch. Eine aktuelle Analyse vom immowelt verdeutlicht das. So geben beispielsweise in Heidelberg Studenten 49 Prozent vom Bafög für die Miete aus, in Mannheim sind es 43 Prozent. Studenten in München zahlen sogar 87 Prozent des bafög-Zuschusses allein für die Wohnung. Die Corona-Krise und der Wegfall von Studentenjobs dürften die Situation für viele Studenten nochmals deutlich verschärft haben, so immowelt in einer Pressemitteilung.