OB-Wahl in Heidelberg: Weitere Kandidaten ziehen zurück

per Mail teilen

Das Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters von Heidelberg wird immer mehr zum Zweikampf. Gleich mehrere Kandidaten haben ihren Rückzug angekündigt.

Am 27. November entscheiden die Heidelberger, wer ihr Oberbürgermeister wird: Vor dem zweiten Wahlgang hat am Mittwoch SPD-Kandidat Sören Michelsburg den Rückzug seiner Kandidatur angekündigt. Der 34-jährige SPD-Kreisvorsitzende erklärte dem SWR, er habe immer gesagt, dass im zweiten Wahlgang diejenigen kandidieren sollen, die die Chance haben, Oberbürgermeister zu werden, so Michelsburg weiter. Er selbst gehört nach eigener Einschätzung mit 13,5 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang nicht mehr dazu.

Die größten Chancen haben Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) und seiner Herausforderin Theresia Bauer (Grüne). Würzner erreichte im ersten Wahlgang rund 46 Prozent der Stimmen, Bauer erzielte mit 28,6 Prozent das zweithöchste Ergebnis.

Für seine Ziele, etwa bezahlbaren Wohnraum oder ein Jugendkulturzentrum, will sich Michelsburg nach eigenen Angaben aber weiter im Gemeinderat einsetzen.

Keine Wahlempfehlung vom SPD-Mann

Eine Wahlempfehlung sprach Michelsburg nicht aus, auch nicht für Theresia Bauer. Manche Beobachter hatten erwartet, dass er nach seinem Rückzug die Kandidatin der Grünen unterstützen würde. Der parteilose Amtsinhaber Würzner wird von CDU und FDP unterstützt.

"Es ist die Frage: War sie die richtige Kandidatin für die Grünen?"

Khajehali, Schmitz und Zieger ziehen sich ebenfalls zurück

Die Kandidaten Sassan Khajehali (parteilos), Matthias Schmitz (parteilos), Sofia Leser (parteilos) und Bernd Zieger (Die Linke) werden ebenfalls nicht mehr beim zweiten Durchgang der OB-Wahl in Heidelberg antreten. Das haben sie dem SWR auf Anfrage bestätigt. Der bisherige Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte den ersten Durchgang mit knapp 46 Prozent klar für sich entschieden und gilt als haushoher Favorit für den zweiten Wahlgang am 27. November.