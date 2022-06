Benefizspiel fürs Kinderhospiz mit Weltfussballern

Ehemalige Welt- und Bundesligastars haben am Samstagnachmittag in Michelbach (Neckar-Odenwald-Kreis) vor rund 600 Zuschauern auf dem Fußballplatz gestanden. Die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart und der SV Union Michelbach haben für einen guten Zweck gekickt. Mit dabei waren auch die beiden Brüder Bernd und Karl-Heinz Förster aus dem Nachbar Ort Schwarzach, sowie Europameister Hansi Müller. Damit haben die Michelbacher, mit zwei Jahren Verspätung, nicht nur ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert, sie haben damit auch die Arbeit des ambulanten Kinderhospizdienstes im Neckar-Odenwald-Kreis unterstützt. Gleichzeitig fand noch ein anderes Event statt: Vor dem Spiel hatte eine Delegation aus dem Hohenlohekreis eine Fackel überreicht. Sie ist Teil des sogenannten „Kinder-Lebens-Lauf“ vom Bundesverband Kinderhospiz. Dieser ist von Berlin aus gestartet und wird an 120 Punkten in ganz Deutschland Station machen. Die Kinder werden diese Fackel mit ihren Eltern am Sonntag per Schiff nach Heidelberg bringen, wo sie dem dortigen Kinderhospizdienst übergeben wird. Auch die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart unterstützt diese Aktion. Vor dem Spiel konnte bereits ein Scheck über 3500 € übergeben werden. Landrat Achim Brödel betonte gegenüber dem SWR, wie wichtig es sei, schwerkranke Kinder und ihre Familien intensiv-medizinisch zu betreuen. Er bedankte sich ausdrücklich bei den beiden beiden Mannschaften und den vielen Zuschauern, die trotz der großen Hitze auf dem Sportplatz nach Michelbach gekommen waren. Das Benefizspiel endete übrigens 9:3 für die Stuttgarter.