Die Metropolregion Rhein-Neckar ruft ehrenamtliche Helfer dazu auf, sich am 8. Freiwilligentag im September zu beteiligen. In Bensheim (Kreis Bergstraße) wollen die Organisatoren am Dienstag einen Einblick in den Stand der Vorbereitungen gegeben. Nach zwei Jahren Pandemie gehe es vor allem darum, die Aufmerksamkeit für das Ehrenamt in der Region zu stärken, hieß es.