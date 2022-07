Metropolink-Festival Heidelberg 2022: "Wir wollen alle ansprechen"

"Murals verschönern das Stadtbild. Tragen dazu bei, vielleicht auch eine Verjüngung im Bereich Tourismus zu haben. Dass Leute sich länger in der Stadt aufhalten, um sich mit dieser Kunst zu beschäftigen. Heidelberg ist erst einmal nicht der Ort, der damit in Verbindung steht. Weil Heidelberg im Grunde schon so viel hat."