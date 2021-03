350 Beschäftigte bei KS Gleitlager und Kraftanlagen Heidelberg haben am Montag zeitweise die Arbeit niedergelegt. Damit haben die Warnstreiks der IG Metall in der Region begonnen. Die 350 Beschäftigten hatten laut IG Metall ihre Frühschicht früher als gewohnt beendet. Für die kommenden Wochen bereitet die IG Metall Heidelberg nach eigenen Angaben Warnstreiks in über 20 weiteren Betrieben in der Region vor. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde unter anderem ein Entgelt-Volumen von vier Prozent bei 12 Monaten Laufzeit. Am Dienstag treffen sich die Verhandlungspartner zur 4. Verhandlungsrunde.