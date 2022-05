Ein 44-jähriger Mann ist wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Mannheim in Untersuchungshaft gekommen. Der Tatverdächtige soll am Mittwochabend bei einem Streit vor einem Lokal in der Innenstadt seinem Kontrahenten mit einem Messer zweimal in den Oberkörper gestochen haben. Der Mann war geflüchtet und wenig später festgenommen worden.