Zwei Tatverdächtige nach tödlichem Messerangriff in Haft

27-Jähriger in Mannheimer Neckarstadt getötet

Nach dem tödlichen Messerangrif auf einen 27-Jährigen in der Mannheimer Neckarstadt am Mittwochabend hat sich der Tatverdacht gegen zwei Männer bestätigt. Sie sitzen in Untersuchungshaft.