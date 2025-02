Das Staatsschutzverfahren gegen Sulaiman A. beginnt. Er soll in Mannheim einen Polizisten tödlich verletzt haben. Der Tag der Tat rückt wieder in den Fokus. SWR Aktuell zeichnet ihn nach.

Am 31. Mai 2024 wurde in Mannheim auf dem Marktplatz eine Versammlung der islamkritischen "Bürgerbewegung Pax Europa" (BPE) angegriffen. Mehrere Menschen wurden - zum Teil lebensgefährlich - verletzt, der Polizist Rouven Laur starb nach einem Stich in seinen Hals. Der Angreifer wurde von der Polizei niedergeschossen. Im Folgenden wird Schritt für Schritt der Tag der Messerattacke rekonstruiert.

09:59 Uhr - Heppenheim (Kreis Bergstraße)

An einem Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn am Bahnhof Heppenheim wird für 17,80 Euro ein Tagesticket der 2. Klasse gelöst. Es gilt im ganzen Verbundgebiet Rhein-Neckar. Die Polizei wird es später in der Bauchtasche von Sulaiman A. finden.

11:04 Uhr - Hauptbahnhof Mannheim

Eine Person, die die Ermittler für Sulaiman A. halten, ist auf Videoaufnahmen im Bereich der Gleise 7 und 8 des Hauptbahnhofs zu erkennen. Auf Gleis 7 ist gerade der Regionalzug RE 60 aus Frankfurt angekommen, der auch in Heppenheim gehalten hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Person aus diesem Zug ausgestiegen. Doch aus dem Regionalexpress kann die Polizei keine Aufnahmen auswerten. Die Kameras des Zuges werden auf einer Festplatte aufgezeichnet. Nach einer gewissen Zeit wird die jeweils älteste Aufnahme überschrieben. Die Festplatten werden von der Deutschen Bahn erst in den späten Abendstunden des 3. Juni gesichert. Für die Ermittler ist das zu spät. Etwas mehr als zwei Stunden zuvor hatte das System die fraglichen Aufnahmen automatisch überschrieben.

11:16 Uhr - Paradeplatz Mannheim

Die Person, die die Ermittler für Sulaiman A. halten, sitzt in einer Straßenbahn der Linie 4, Fahrtrichtung Marktplatz. Eine Überwachungskamera filmt die Vorbeifahrt.

11:19 Uhr - Marktplatz Mannheim

Die Person ist am Marktplatz angekommen, ausgestiegen und geht über die Schienen. Sie verlässt den Bereich der Kameraaufzeichnung.

11:20 Uhr - Marktplatz Mannheim

Mitglieder der "Bürgerbewegung Pax Europa" (BPE) bauen schon seit einiger Zeit ihren Stand auf und bereiten die Kundgebung vor. Sie wird von der BPE live ins Internet gestreamt. Einige Minuten zuvor ist Jony L. am Stand gewesen und hat mit dem Sprecher der Kundgebung, Michael Stürzenberger, gesprochen. Jony L. will einen Anzug in einer Schneiderei abgeben, erzählt er dem SWR. Zu Michael Stürzenberger sagt er, dass er danach zurückkommen wird. Dann werde er sich dessen Vortrag anhören.

Der Ort der Tat nach dem Angriff: Die Suche nach einem Motiv in den Spuren beginnt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

11:29 Uhr - Marktplatz Mannheim

Erstmals taucht Sulaiman A. auf den Bildern des Internetvideos auf. Das Video liegt dem SWR vor und ist bis heute im Internet zu finden. Von nun an wird der Täter bis zur Tat fast lückenlos auf den Aufnahmen zu sehen sein. Er geht um den Stand herum, schaut immer wieder Michael Stürzenberger an.

11:35 Uhr - Marktplatz Mannheim

Sulaiman A. beginnt seinen Angriff auf Stürzenberger. Jemand ruft "Vorsicht!". Im gleichen Moment geht Michael Stürzenberger zu Boden. Mit einem Kampfmesser sticht A. auf ihn ein. Mehrere Menschen eilen herbei. Darunter Konrad Schneider, der von der BPE als Ordner für die Veranstaltung eingeteilt war, Moritz H. und Jony L., der inzwischen wieder auf den Marktplatz zurückgekehrt ist.

Konrad Schneider und Jony L. versuchen, den Angreifer zu stoppen. Jony L. gelingt es, die rechte Hand des Angreifers festzuhalten. Eine Gruppe Polizisten unter dem Kommando von Polizeihauptkommissar Rouven Laur wird auf das Geschehen aufmerksam und eilt herbei. Auch der Passant Torsten K. wird aufmerksam. Er hält offenbar Johny L. für den Angreifer. Er packt L. mit einer Hand und boxt ihn mit der anderen Hand. In der Folge kann sich Sulaiman A. wieder befreien und steht auf.

In diesem Augenblick haben die ersten Polizisten den Tatort erreicht. Rouven Laur ist ganz vorne dabei, trennt Torsten K. von der Gruppe und bringt ihn zu Boden. Einen Augenblick später sticht Sulaiman A. erst in Richtung Jony L. und dann Rouven Laur, der auf Torsten K. kniet, von hinten in den Halsbereich. Ein anderer Polizist schießt auf Sulaiman A. Der bricht zusammen. Mehrere Polizeibeamte haben die Waffe gezogen und richten sie auf ihn.

Rouven Laur greift sich an den Hals und steht auf. Auf dem Video ist eine Uhr am Rathaus zu sehen.

11:36 Uhr - Marktplatz Mannheim

In den folgenden Minuten beginnt die Erstversorgung der Verletzten. Besonders schwer sind Rouven Laur, Michael Stürzenberger und Konrad Schneider sowie der Angreifer verletzt. Auch die Stichwunden von Jony L. sind erheblich, aber nicht lebensbedrohlich. Moritz H. ist durch Stiche am Knie verletzt, Paul Z., ein weiterer Helfer der BPE, hat einen Stich in den Oberarm bis auf den Knochen abbekommen.

Zahlreiche Ersthelfer kümmern sich um die Verletzten. Direkt am Tatort ist das städtische Gesundheitsamt. Ein Arzt und vier Ärztinnen im Amt hören die Schreie und den Schuss, sie eilen zu Hilfe. Einige Polizeibeamte haben ein "Tourniquet" dabei, eine Gurtschlinge mit einem angesetzten Stab in der Größe eines Kugelschreibers. Es ist ein Rettungswerkzeug, das beim US-Militär entwickelt wurde, um in Sekundenschnelle stark blutende Wunden an der Front abzubinden. Konrad Schneider, so sagt es später ein Arzt gegenüber dem SWR, hat das wohl das Leben gerettet. Auch der Polizeibeamte Rouven Laur bekommt sofort Hilfe. In den ersten Momenten kann er noch stehen und gehen. Doch seine Verletzung ist lebensbedrohlich. Er stirbt zwei Tage später in der Universitätsklinik Mannheim. Wenige Zimmer weiter liegt der schwer verletzte Michael Stürzenberger.

Die Zahl der Betroffenen und die Schwere der Verletzungen ist so erheblich, dass die Patienten zur bestmöglichen Behandlung auf unterschiedliche Krankenhäuser in der Region verteilt werden. Konrad Schneider kommt nach Heidelberg. Dort rettet dem Islamkritiker ein Arzt aus Saudi-Arabien das Leben. Der Attentäter wird in das Mannheimer Theresienkrankenhaus gebracht und rund um die Uhr bewacht. Auch in die BG Klinik Ludwigshafen kommen Verletzte.

Gegen 18:00 Uhr - Heppenheim

Die Ehefrau von Sulaiman A. bekommt offenbar mehrere Anrufe und Nachrichten aus dem Freundeskreis. Ihr Mann soll auf einem Video zu sehen sein, das den Anschlag in Mannheim zeigt.

18:35 Uhr - Heppenheim

Die Ehefrau von Sulaiman A. wählt den Notruf 110 und fragt, ob die Polizei etwas über ihren Mann weiß.