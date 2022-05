Drei mutmaßliche Täter nach Messerattacke in Haft

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die am 8. Mai in Mannheim vor einer Gaststätte einen 23-Jährigen mit mindestens fünf Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben sollen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Durch eine Notoperation ist dem Opfer das Leben gerettet worden. Nach den Ermittlungen der Polizei waren die drei Tatverdächtigen mit dem Mann aus "nichtigen Gründen" in Streit geraten. Einer der mutmaßlichen Täter soll dann dem bereits verletzten 23-Jährigen aus dem Lokal gefolgt sein und auf ihn eingestochen haben. Schließlich griffen Passanten ein. Die Polizei hat die drei Flüchtigen identifiziert und am Montag in Stuttgart, Brühl und Ludwigshafen festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.