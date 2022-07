In Lampertheim (Kreis Bergstraße) hat ein Mann am Freitagabend einen anderen mit einem Messer verletzt. Zuvor hatte es laut Polizei einen Streit mit weiteren Beteiligten in der Nähe des Bahnhofs gegeben. Dann setzte einer der Männer ein Messer ein und verletzte einen der anderen Männer so, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei nahm die Angreifer zwischen 24 und 30 Jahren vorläufig fest.