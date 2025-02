CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz war am Donnerstag bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Mannheim zu Gast. Gegen seinen Auftritt protestierten mehrere hundert Menschen.

Endspurt im Bundestagswahlkampf: CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz war am Donnerstagnachmittag Gast bei einer Veranstaltung der Mannheimer CDU in der Kulturhalle im Mannheimer Stadtteil Feudenheim. Vor der Halle hatten zeitweise rund 400 Menschen gegen Merz und die CDU demonstriert. Der Protest blieb friedlich, die Polizei meldete keine Zwischenfälle.

Vor der Veranstaltung hatten sich vor der Feudenheimer Kulturhalle mehrere hundert Demonstrierende versammelt. SWR

Merz in Mannheim: "Müssen Problem lösen, ohne AfD"

Friedrich Merz steht seit Tagen wegen einer umstrittenen Abstimmung im Bundestag zu einer verschärften Migrationspolitik in der Kritik. Dabei war eine Mehrheit nur mit den Stimmen der AfD zustande gekommen. Auch in der Feudenheimer Kulturhalle nahm Merz Bezug auf das Migrationsthema. Er sagte, nach den Anschlägen in Mannheim , Magdeburg und Aschaffenburg gebe es "ein Problem zu lösen". In seiner Rede betonte er, dass er sich sicher sei, "dass wir dafür nach der Bundestagswahl eine Mehrheit ohne die AfD finden". Bei der Abstimmung im Bundestag habe es sich um eine "Ausnahmesituation" gehandelt. "Nach der Wahl müssen wir es zusammen lösen, ohne die AfD", so Merz.

Teils stehende Ovationen für Friedrich Merz' Auftritt in der Feudenheimer Kulturhalle SWR

Wenn wir das Migrationsthema und das Wirtschaftsthema nicht lösen, dann werden die Populisten von links und vor allem von rechts immer stärker.

Die Mannheimer CDU-Bundestagskandidatin Melis Sekmen hatte Merz zu der Wahlkampfveranstaltung in die Kulturhalle eingeladen - zu einem Gespräch auf der Bühne, vor knapp 500 Zuhörerinnen und Zuhörern. Sekmen war bis Juli 2024 noch Bundestagsabgeordnete der Grünen für Mannheim . Sie kandidiert nun erneut für ein Bundestagsmandat - diesmal aber für die Mannheimer CDU.

Vor der Kulturhalle in Mannheim sind mehrere hundert Demonstrierende zusammengekommen. SWR

Demo vor Kulturhalle in Mannheim gegen Merz

Bereits eine Stunde vor der Veranstaltung hatten sich vor der Feudenheimer Kulturhalle mehrere hundert Demonstrierende versammelt. Darunter Mitglieder der Grünen Jugend, der Jusos (Jungsozialisten), der Partei Volt und der Linksjugend "solid". Gemeinsam hatten sie gegen den Besuch von Friedrich Merz in Mannheim protestiert. Unter den Demonstrierenden war auch die Bundestagskandidatin der Mannheimer Grünen, Nina Wellenreuther. Sie sagte dem SWR, es sei wichtig, deutlich zu machen, dass die CDU nicht vom demokratischen Weg abkomme. Es gebe eine große Unzufriedenheit wegen der Abstimmung um Migration im Bundestag. "Wir wollen, dass die CDU in der demokratischen Mitte bleibt", so Wellenreuther.

Als mehrere schwarze Limousinen an der Menge Richtung Halle vorbeifuhren - in einer saß Friedrich Merz - waren laute Buh-Rufe und Pfiffe der Demonstrierenden zu hören. Danach skandierten einige "Merz raus aus Mannheim" und "Ganz Mannheim hasst die CDU". Eine Seniorin hatte ein Pappschild an ihrem Rollator befestigt. Darauf stand: "Adé CDU - ich war mal Stammwählerin".