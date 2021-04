Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekommt den Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma. Sie erhalte die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr entschiedenes Eintreten gegen den Antiziganismus. Das teilte der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma am Mittwoch in Heidelberg mit. Die Preisverleihung findet am 28. April in Berlin statt und wird im Internet übertragen. Die Laudatio hält der Preisträger des Jahres 2019, der ehemalige Staatspräsident der Slowakischen Republik Andrej Kiska. Der Preis wird vom Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sowie der Manfred Lautenschläger Stiftung vergeben.