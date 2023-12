Der Kult um Leistung: Meritokratie-Ausstellung in Mannheim

Wie Menschen aus der Zukunft unseren gegenwärtigen Kult um Leistung sehen: Das steht im Mittelpunkt einer neuen Kunstaktion des Mannheimer Kultur-Vereins Industrietempel.

Im Technischen Rathaus in Mannheim ist bis zum 11. Januar 2024 eine Ausstellung mit dem Titel "Das Weltreich der Meritokratie" zu sehen. Die Ausstellungsmacher des Mannheimer Kulturvereins Industrietempel hinterfragen dabei ironisch den allgegenwärtigen Kult um Leistung. Meritokratie bedeutet so viel wie: Die Herrschaft der Leistungsgesellschaft.

Exponate unter anderem: Viagra-Packung, Melkmaschine, Medaillen

Die Leitfrage hinter dem Kunstprojekt: Was würden wohl Menschen in ferner Zukunft, zum Beispiel im 23. Jahrhundert, über diesen Leistungskult am Anfang des 21. Jahrhunderts denken? Zu sehen sind unter anderem Exponate wie eine Kuh-Melk-Maschine, eine Viagra-Pillenpackung oder Leistungsabzeichen des Technischen Hilfswerks in Gold, Silber und Bronze.

Was ist Meritokratie? Meritokratie (Latein: "meritum = Verdienst. Der Zusatz "-kratie" (griechisch) bedeutet "herrschen") bezeichnet eine gesellschaftliche Vorherrschaft einer durch Leistung und Verdienst ausgezeichneten Schicht. (Quelle: dtv-Lexikon, Band 12, Deutscher Taschenbuch Verlag).

Motivationstrainer und Selbstoptimierer in Dauerschleife

Dazu sind auf Bildschirmen Videos in Dauerschleife zu sehen, in denen Life-Coaches, Motivationstrainer und Selbstoptimierer in Dauerschleife flimmern. Sie sagen Dinge wie: "Du musst dran arbeiten, deinen Willensmuskel Stück für Stück zu stärken!". Oder: "Sag JA zur Doktorarbeit, sag JA zum Porsche und zum 14-Stunden-Tag!"

Siegerpodest als Ausstellungsstück: Ging es einst in der Meritokratie immer nur ums Gewinnen? SWR

Blick aus ferner Zukunft auf unsere Gegenwart

Die Besucher sollen sich in Menschen aus dem 23. Jahrhundert hineinversetzen, die das längst vergangene "Weltreich der Meritokratie" bestaunen - und die sich wahrscheinlich oft verwundert die Augen reiben, wegen des allseits zur Schau gestellten Leistungsprinzips. Das, so Thomas Reutter vom Industrietempel Mannheim, "wollen wir in der Ausstellung karikieren".

Ausstellung auch mit Tanz, Gesang und Theater

Doch während den Führungen und in der Ausstellung gibt es immer wieder irritierende Unterbrechungen. In Form von Tanz, Theater und Gesang - die Hinführung zu einem Gegenentwurf zur Leistungsgesellschaft: Die Liebe.

Liebe als Gegenentwurf zur Meritokratie

So wandelt eine Seniorin in weißem Hochzeitskleid durch die Ausstellung und zwischen den Besuchern und liest dabei aus einem Liebesbrief an ihren Verflossenen vor. Ob die Liebe am Ende wirklich gegen das "Weltreich der Meritokraten" gewinnt? Die Ausstellungsbesucher im 23. Jahrhundert werden es wissen. Und wir in der Gegenwart? Wir haben es selbst in der Hand, woran man sich in der Zukunft an uns erinnert.

Schauplatz der Meritokratie-Ausstellung: Das Technische Rathaus der Stadt Mannheim SWR

Meritokratie-Ausstellung Mannheim: Wann und wo?

Die Ausstellung "Das Weltreich der Meritokratie" im Technischen Rathaus in Mannheim beginnt am 11. Dezember 2023. Führungen durch die Schau gibt es aber bereits am 10. Dezember (jeweils 17 und 19 Uhr). Die Ausstellung endet am 11. Januar 2024. Der Eintritt ist frei.