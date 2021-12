Menschenkette für Solidarität geplant

Als Zeichen gegen die zunehmend aggressiven Protestveranstaltungen von Gegnern der Corona-Politik soll am kommenden Montagabend eine Menschenkette um das Mannheimer Rathaus gebildet werden. Laut den Veranstaltern, den Grünen Stadträten Gerhard Fontagnier und Chris Rihm soll damit deutlich gemacht werden, dass in Mannheim kein Platz für Hass, Hetze und Gewalt sei. Zeitgleich werden wieder sogenannte Montagsspaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen erwartet. Diese sind von der Stadt verboten. In Mannheim war es in den vergangenen zwei Wochen zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern der Corona-Politik und der Polizei gekommen. Am vergangenen Montag wurden dabei 15 Polizisten verletzt.