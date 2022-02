Menschenkette für Solidarität in Pandemie

Rund 250 Bürgerinnen und Bürger haben am Sonntag in Heidelberg mit einer Menschenkette für mehr Solidarität in der Corona-Pandemie geworben. Nach Angaben der Polizei hielten die Teilnehmer über Flaggen, Schals und Bändern in ihren Händen Abstand. Die Menschenkette begann am Stadtpark und reichte über den Bismarckplatz und die Hauptstraße bis hin zum Marktplatz. Ein breites Bündnis aus Politik, Kirche und Gewerkschaften hatte zu der Aktion aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren waren mit der Initiative keinerlei politischen Forderungen verbunden, sondern man habe gegen Verschwörungsmythen und antidemokratische Tendenzen Flagge zeigen wollen.