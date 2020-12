Frauenhäuser stehen vor enormen Herausforderungen. Die Corona-Krise hat das noch verschärft. Häusliche Gewalt ist sicher nicht weniger geworden - sagt Nazan Kapan, die das Mannheimer Frauenhaus leitet. Die Nachfrage nach Plätzen und Hilfsangeboten steigt - aber wegen der Hygienevorschriften können weniger Frauen untergebracht werden.

Frauenhaus in Corona-Zeiten: Mehr als eine doppelte Herausforderung

Patrick Figaj: Wenn Sie sich zurückerinnern: Hat das Thema "Häusliche Gewalt“ gerade in den vergangenen Monaten für Sie noch mal eine andere Rolle in dieser Corona-Zeit eingenommen?

Nazan Kapan: Ja. Ich muss ehrlich sagen: Das Interesse der Medien war extrem hoch in dieser Zeit. Das hat natürlich auch noch einmal bei uns große Ängste und Fragezeichen geschürt: Wie gehen wir damit um? Wir leben mit den Frauen eh schon auf sehr beengtem Raum, müssen Hygiene-Vorschriften umsetzen, sodass ein Mindeststandard an Schutz für alle Bewohnerinnen und deren Kinder und für uns Mitarbeiterinnen da ist. Insofern war das alles andere als freudige Erwartung auf die Zukunft. Was das Frauenhaus betrifft, haben wir in der ersten Zeit, in der alles heruntergefahren ist, tatsächlich keine erhöhte Anfragen gehabt. Was wir im Austausch mit anderen Frauenhäusern und mit unserer übergeordneten Stelle bei der Parität Baden-Württemberg oft diskutiert haben, ist, dass in einer Situation, in der Kurzarbeit, finanzielle Sorgen, - also noch "on top" Problemlagen - dazu kommen, nicht einfach von heute auf morgen, nur weil Corona da ist, plötzlich die häusliche Gewalt verschwindet. Das ist letztendlich klar. Wir glauben nicht daran, dass die häusliche Gewalt abgenommen hat. Im besten Fall stagnieren die Zahlen.

Patrick Figaj: Das ist natürlich auch ein kausaler Schluss erstmal: Man nimmt an, das System wird herunter gefahren, Menschen können nicht mehr zur Arbeit oder viele müssen zu Hause bleiben und dann stellt man sich natürlich dieses beengte Verhältnis vor. Es gibt diverse Faktoren. Aber das ist natürlich der erste Faktor, den man sich vor Augen führt: Das muss doch so sein, dass man sich dann zumindest mal auf die Nerven geht und dann schaukelt sich das hoch und eins kommt zum anderen. Haben Sie denn festgestellt, dass in dieser Zeit durch das, was ich jetzt gerade geschildert habe, auch andere Frauen, andere Menschen als sonst zu Ihnen gekommen sind?

Nein. Wir haben jetzt, nachdem die ersten Lockerungen waren, eine verstärkte Anfrage. Wir haben ja auch noch eine weitere Einrichtung als Mannheimer Frauenhaus e. V.: das Fraueninformationszentrum. Da wurde jetzt bei der ersten Überprüfung der Zahlen der Anfragen festgestellt: Die Zahlen sind nicht runter gegangen. Im Gegenteil. Sie haben sich gehalten und sind jetzt teilweise nach den Lockerungen um das Mehrfache gestiegen. Dort haben wir auch komplett auf telefonische Beratung und Internet umgestellt. Das konnten wir natürlich im Frauenhaus nicht. Wir haben da eher Entscheidungen zu treffen gehabt: Wie gehen wir mit unseren Plätzen um. Um den Schutz zu gewährleisten, haben wir entschieden: Wir werden die Aufnahme reduzieren, damit eine Einzelbelegung der Apartments möglich ist.

Patrick Figaj: Das ist ja auch eine ganz andere Arbeit, als die, die Sie sonst kennen. Das ist natürlich ein sehr geschützter Raum. Aber dann kommt dieses externe Thema "Corona“ hinzu - auch für Sie ein komplett anderer Umgang damit oder?

Das macht einen wuschig. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen: Was Frauenhäuser betrifft, gibt es keine einheitlichen Standards. Es gibt keine einheitliche Finanzierung. Jedes Frauenhaus kämpft sozusagen für sich beziehungsweise in seinem Verband. Auf Bundesebene strebt man ja an, im Zusammenhang mit dem Thema "Häusliche Gewalt“ oder "Schutz vor Gewalt“ einen Rechtsanspruch zu installieren. Das würde mit sich ziehen, dass wir gesicherte Standards, eine gesicherte Finanzierung und eine Vereinheitlichung haben. Das haben wir alles nicht. Dann war für mich persönlich die Situation, dass ich neu angefangen hatte in diesem Job.

Patrick Figaj: In dieser Zeit direkt?

Ja. Ich sage immer: Das war die härteste Probezeit meines Lebens. Also das war schon eine spannende Herausforderung, neu in einen Job zu kommen und dann letztendlich auch in eine völlig neue Situation, für die man auch nicht in der Vergangenheit in anderen Jobs Erfahrung sammeln konnte. Da ging‘s drum, wie schaffe ich’s. Wir wurden erst Ende Mai in Baden-Württemberg als systemrelevant eingestuft. Wir haben nicht einfach gesagt: „Tschüss, wir gehen in Corona-Zeit und bitte geht jetzt alle mal nach Hause“. Sondern es sind ja Menschen, Frauen und Kinder, weiterhin in den Einrichtungen und diese Einrichtungen müssen weiter betrieben werden.

Frauenhaus in Corona-Zeiten: Komplizierte Fälle und positiver Blick nach Vorne

Patrick Figaj: Sie nehmen ja auch Kinder in Schutz. Sie haben einen eigenen Kindergarten in Ihrer Einrichtung. Und es gibt wahnsinnig viele Regelungen für Kitas, Kindergärten und Schulen zu beachten. Das mussten Sie alles selbst managen in dieser Zeit?!

Richtig. Wir haben einen Kinderbereich, in dem wir stundenweise Kinderbetreuung anbieten. Auch hat das Mannheimer Frauenhaus eine behindertengerechte Wohnung. Wir haben zur Zeit eine Mutter mit einem stark beeinträchtigten Kind. Also, das sind ganz simple Sachen: Wie lösen wir das Problem, dass diese Mutter in Corona-Zeiten einkaufen geht - ohne ein Kind, das aufgrund seiner besonderen Beeinträchtigung schwer zu bändigen ist. Aber wir müssen auch unsere Mitarbeiterinnen schützen. Und dann muss man gucken, wie schaffen wir das, dass die Frau gut versorgt ist, ohne sich und das Kind in Gefahr zu versetzen, wenn sie rausgehen.

Patrick Figaj: Was hat das denn mit Ihnen ganz persönlich gemacht? Diese Arbeit in den letzten Monaten? Nehmen Sie vielleicht sogar etwas Positives mit, dass Sie sagen, selbst in so einer Krise kann ich gut managen?

Ich bin immer sehr schlecht, mir selber auf die Schulter zu klopfen. Aber wir sind alle der Meinung, wir haben es ganz gut zusammen hingekriegt. Aber auch das war ein Thema: Zu den tausend Anträgen, die man stellen muss, um den Laden in Schwung zu halten, kommt das dann noch "on top". In den Frauenhäusern machen die Beraterinnen oft selbst die Verwaltungsarbeit.

Wenn ich daran denke, ich habe hier Videoüberwachung und Panzerglas: Wie soll ich dann eine Frau in ein Hotel schicken, bei der vielleicht die Sippe hinterher ist? Ich meine, wir haben zwei Morde letztes Jahr hier gehabt und einen extrem brutalen Mord. Wenn so eine Frau aus einer Situation kommt, in der sie Angst um ihr Leben hat, die kann ich nicht einfach in ein Hotelzimmer setzen. Da kann ich auch nicht einfach eine Mitarbeiterin hinschicken, die im Haupthaus auch noch ein paar andere Frauen zu versorgen hat. Also: Wie gehe ich dann mit Mehrbedarf um, wenn ich nicht mehr Personal, mehr Raum, mehr Sicherheit und mehr Geld habe?

Patrick Figaj: Haben Sie die Hoffnung, dass diese Krise vielleicht dann auch den positiven Effekt hat, dass man aus der Krise in diesem Bereich zumindest etwas dazu gelernt hat, dass man eben weiß: Diese Arbeit ist nicht selbstverständlich. Diese Arbeit ist durchaus systemrelevant. Viele Dinge passieren in der Gesellschaft, die ein bisschen verschwiegen werden, sonst nicht so laut ausgesprochen werden. Die werden aber dadurch noch viel sichtbarer, wenn wir in der Krise sind. Haben Sie wenigstens dieses Gefühl mitgenommen aus der Krise?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch guter Hoffnung, dass auf Bundesebene die Gesetzgebung kommt, dass man, wenn man von Gewalt, häuslicher Gewalt betroffen ist, Anspruch auf Schutz hat: Männer und Frauen übrigens, nicht nur Frauen. Also Gewalt ist für mich ein Thema. Ich wusste nicht, dass Corona kommt. Ich habe bei der Stadt Mannheim einen Antrag auf den Fördertopf "Demokratie stärken“ gestellt. Ich habe eine Themeninsel "Gewalt“. Mit der Abendakademie und dem Zonta-Club bin ich gerade dabei zusammenzustellen, welche Anbieter hier in Mannheim zum Thema "Gewalt“ arbeiten. Je mehr man da rein stochert, umso schlimmer finde ich die Erkenntnis, dass es extrem viel Gewalt in der Gesellschaft gibt. Sie haben sehr schön gesagt, es wird einfach nicht kommuniziert. Das ist ein Thema, das ich gerne auch noch mal als Frauenhaus und als Bürgerin in dieser Stadt gerne angehen möchte, auch mit meinen KooperationspartnerInnen, dass wir gegebenenfalls auch nächstes Jahr eine Themenreihe über Gewalt machen.