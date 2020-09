Nach Monaten, in denen sich gefühlt alles um Corona gedreht hat, ist es nun dringend an der Zeit, sich auch wieder anderen Themen zu widmen - findet Jagoda Marinić. Sie plädiert für weniger Panik und einen etwas entspannteren Umgang mit dem Virus.

Wie beurteilen sie das Handeln der Bundesregierung in dieser Corona-Krise?

Niemand hat jemals so etwas erlebt. In dieser Schocksituation am Anfang der Krise hat die Bundesregierung alles richtig gemacht. Wenn man aber heute drauf schaut und sieht, wie sich das Virus verhält, dann muss sich man fragen, warum es damals eigentlich keine Maskenpflicht für alle gab?

"Man muss sich auch fragen, ob der Lockdown wirklich die einzige Methode war, um das Ganze zu verhindern." Jagoda Marinić

Alles ist eine große Lernkurve und ich mache da auch keine Vorwürfe - aber gleichzeitig glaube ich, dass wir für die kommende Zeit doch ein bisschen kritischer damit umgehen müssen. Wir kennen das Virus jetzt ein bisschen besser und können vielleicht etwas milder mit allem verfahren.

Aktuell gibt es aber Politiker wie Gesundheitsminister Spahn, den bayerischen Ministerpräsidenten Söder oder den Bundestagsabgeordneten Lauterbach, die alles sehr schwarz malen und mahnen. Ist das alles Hysterie oder ist das gerechtfertigt?

Man will halt am Ende nicht derjenige sein, auf den alle mit dem Finger zeigen und sagen: Der hat es nicht verstanden! Man will nicht derjenige sein, der sagt "ist gar nicht schlimm" und am Ende hat man viele Tote, für die man mitverantwortlich gemacht wird. Gleichzeitig muss ich schon zugeben, dass wir in Deutschland einen Alarmismus haben - als dürfte man jetzt überhaupt nicht mehr normal leben.

"Also es gibt in meinen Augen schon eine Tendenz zur Panikmache." Jagoda Marinić

Und wir wissen ja auch gar nicht, wie lang das alles noch so weitergeht. Wir wissen nicht, ob es jemals einen Impfstoff gibt. Wie soll die neue Normalität aussehen? Sollen wir jetzt alle permanent Angst haben?

"Ich plädiere deshalb schon für eine lässigere Umgangsform mit diesem Virus." Jagoda Marinić

Muss alles immer mit dieser Panik einhergehen? Es ist nicht schwer, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Aber die anderen Dinge, die in Deutschland hochgeschossen sind, als ganz großer Aufschrei - ich glaube nicht, dass das die Leute verstehen. Und da entsteht dann auch die Stimmung nach dem Motto: "Wollen die uns gerade an der Nase herumführen? Ich will meinen Alltag und mein ganz normales Leben wieder zurück!"

Das ist dann die Stimmung, die am Wochenende 29./30. August bei der Anti-Corona-Demonstration in Berlin beispielsweise geherrscht hat. Tausende Menschen protestierten unter anderem für ihre Freiheit und gegen die Maskenpflicht. Können Sie das nachvollziehen?

Was ich nicht nachvollziehen kann ist, dass man sich als Demonstrant nicht sofort distanziert sobald man merkt, dass Nazis diese Demonstration für ihre Zwecke missbrauchen. Aber gleichzeitig finde ich es auch zu einfach, wenn man sich aus diesen 40.000 Menschen nur die Radikalen raussucht. Man holt die Impfgegner oder die Irrationalen – und macht diese Leute dann lächerlich. Aber da gibt es auch ganz viele Menschen, die wirklich berechtigte Fragen haben.

"Alle, die auf diese 40.000 von oben herabschauen, weil sie leider auch mit diesen Verschwörungsmythen in Berührung gekommen sind, nehmen die wirklich kritischen Stimmen nicht ernst." Jagoda Marinić

Und das schon viel zu lange. Man muss schon fragen dürfen, wieviel Freiheitseinschränkung erlaubt ist. Wir haben jahrelang für informationelle Selbstbestimmung gekämpft, aber plötzlich muss ich im Restaurant Name und Adresse hinterlassen und ich muss melden, wo ich im Urlaub war. Wie lange soll das so gehen? Es gibt ja auch die Stimmen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, die sagen, dass wir mit dem Virus leben müssen wie mit dem AIDS-Virus. Es ist mir zu einfach, alles wegzulächeln. Es gibt deshalb für mich schon auch viel Kritik an den Strategien mit Corona und auch an den Zahlen. Deutschland ist natürlich im weltweiten Vergleich verschont worden. Aber dann muss man auch verstehen, dass die Menschen sagen "Ist es in Deutschland wirklich so schlimm wie in Italien, wird es hier so schlimm - und sind die Maßnahmen eigentlich in dem Maße gerechtfertigt?"

Geht in ihren Augen die Bundesregierung mit diesem Protest auf den Straßen richtig um, oder sollte man da genauer hinhören und zwischen den Zeilen lesen? Und eben nicht nur die Vermischung mit den Reichsbürgern und rechten Gruppen sehen?

Man hört schon genau hin - aber man hört die Falschen. Man hört Leute, die absurde Dinge sagen. Man hört die abstrusesten Theorien. Aber es gibt eben auch Menschen mit berechtigten Fragen. Mussten zum Beispiel die Schulen wirklich so lange geschlossen werden - wenn man weiß, dass in Skandinavien Kinder in Parks unterrichtet wurden?

"Ich finde Eltern haben das Recht zu sagen, wir wollen diese Maßnahmen nicht mehr." Jagoda Marinić

Es gibt eine Schulpflicht und die muss der Staat sicherstellen. Und wenn es eine Pandemie ist, dann ist das eben komplizierter. Man macht die wichtigen Argumente zunichte, indem man zwar hinhört - aber eben nur diese sehr extremen Stimmen hört. Ich wäre dafür, dass man eine kritische Kontrolle wieder verstärkt - aber bitte auch nicht so, dass man prophylaktisch den Bürger hinschiebt, wo es einem passt. Man muss auch Demut haben seitens der Politik, denn wenn man ein Virus nicht kennt, kann man nicht agieren wie man möchte. Aber man kann auch von den Bürgern keine endlose Geduld verlangen.

Zu Ihnen persönlich: Sie haben gerade in Kroatien Urlaub gemacht, in der Heimat Ihrer Eltern. War das in Zeiten einer Pandemie nicht zu riskant?

Als ich entschieden hatte, dorthin zu fahren, war Kroatien noch kein Risikogebiet. Es war eines der sichersten Länder mit den wenigsten Fallzahlen. So wie ich dort Urlaub mache, ist das nicht unvernünftig, weil ich dort in sehr ruhigen Regionen lebe. Die Zahlen sind dort erst gestiegen, als junge Urlauber dort zum Party-Machen hingefahren sind. Mir ist es wichtig, dass ich trotz Pandemie ein Stück Normalität zurückbekomme. Ich hatte mein Leben Monate lang gedrosselt, aber ich bin inzwischen nicht mehr dazu bereit. Zumal ich auch nicht weiß, ob dieser Impfstoff jemals kommt.

Imago imago images / Jürgen Heinrich

Sie versuchen Normalität zu leben. Hat Corona trotzdem ihren persönlichen Alltag verändert?

"Corona hat mein Leben maximal verändert." Jagoda Marinić

Es gab keine Zeit in meinem Leben, wo ich so viel Abstand von Menschen nehmen sollte und ich finde das auch das Schwierigste von allem - die Entfremdung der Menschen untereinander. Das war für mich ein emotionaler Schock, diese Ungewissheit. Und man war so eingeschossen auf dieses Thema. Es wurde ja auch kritisiert, dass die Tagesschau im Prinzip monatelang nur Corona-Meldungen gebracht hat. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich nicht mehr mit diesem Lebensgefühl von "Panik" leben will. Ich halte uns für vernünftig und fortschrittlich genug, trotzdem das Ganze zu meistern. Wir kennen das Virus jetzt so, dass wir es zumindest eindämmen können.

Sie haben das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg aufgebaut und leiten es auch. Ziel ist es, verschiedene Nationen und Kulturen zu vernetzen, Neuankömmlingen ein neues Zuhause zu geben. Geraten solch wichtige Projekte und Themen wegen Corona in Vergessenheit?

Auf jeden Fall. Der Kontakt mit Menschen, der Dialog, das Interkulturelle Zentrum, die Begegnung mit Menschen – all das wird wegen Corona eingestampft. Jedes noch so tolle Online-Angebot kann den direkten Kontakt nicht ersetzen.

"Dieses Gefühl von Selbstverständlichkeit, Nähe und Anfassen und der gedankliche Austausch, in dem ich anderen ins Gesicht sehe und nicht auf einen Bildschirm schaue - das dürfen wir nicht verloren geben. Ganz gleich wieviel Angst wir vor diesem Virus haben." Jagoda Marinić

Und man muss auch davon ausgehen, dass zum Beispiel fünf Jahre nach dem Satz "Wir schaffen das" das Flüchtlingsthema die Corona-Pandemie überleben wird, oder?

Das ist meine Kritik. Die Medienlandschaft hat sich monatelang - inklusive mir, ich kritisiere mich da selbst - auf Corona eingeschossen. Durch diesen Schock sind viele andere Themen unter den Tisch gefallen. Auf der Welt gibt es wahnsinnig viel Leid. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht in eine Pandemiestarre verfällt, sondern zurückkommt ins Leben. Bei uns stehen die besten Krankenhäuser und wir werden das schaffen. Wir haben daneben noch ganz viele andere Aufgaben. Es gibt Menschen, die leben in Regionen, in denen es kein Wasser gibt, in denen es Armut gibt. Auch da tauchen Fragen auf, die wie bei einer Pandemie die ganze Weltgemeinschaft betreffen.

Noch weiß keiner was kommt oder wie es wirklich weiter geht - haben Sie trotzdem schon jetzt in der Corona-Krise einen positiven Aspekt für sich gefunden, den man in die Zukunft mitnehmen kann?

Wie wichtig Nähe ist, also wie schön der Austausch mit Menschen ist. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ich habe früher immer gedacht in Deutschland hält man mehr Anstand als in südlicheren Ländern. Durch die Pandemie habe ich aber gemerkt, wie herzlich doch der Umgang in Deutschland ist. Das merkt man erst, wenn man so nah nicht mehr sein darf. Hier herrscht tatsächlich viel Herzlichkeit. Was ich auch gelernt habe: Ich muss nicht mehr überall sein. Wir reisen so viel, ich bin beruflich so viel im Zug unterwegs, auch zu Events. Vielleicht muss man das alles auch mal hinterfragen, die ganze Mobilität und das nomadische Leben. Muss das alles sein, oder kann man seine Tage nicht auch anders füllen?