Ein betrunkener Mann war laut Polizei am Samstagabend in Buchen mit zwei brennenden Gabelstaplern überfordert. Der 47-jährige hatte in einer Feuertonne Holz verbrannt, als beim Holz nachlegen mit dem Gabelstapler, das Fahrzeug Feuer fing. In Panik hatte er den brennenden Gabelstapler auf den ursprünglichen Platz zurückgefahren, um ihn zu löschen. Dabei geriet ein daneben abgestellter Gabelstapler ebenfalls in Brand. Bei dem Mann wurden 2 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand.