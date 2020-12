Angesichts der dramatischen Situation nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria haben mehrere Städte in der Region angekündigt, Geflüchtete aus Moria aufzunehmen.

Nachdem die baden-württembergische Landesregierung am Dienstag bekannt gegeben hat, 200 Geflüchtete aus Moria und anderen griechischen Flüchtlingslagern zu holen, haben auch Heidelberg und Mannheim angekündigt, Menschen von dort aufzunehmen. Die Stadt Heidelberg möchte bis zu fünf Kinder aus den Lagern in Obhut nehmen. Nur fünf, weil die Stadt bereits im Landesankunftszentrum Patrick-Henry-Village viele Geflüchtete beherbergt und daher von weiteren Zuweisungen befreit ist. Seit 2015 hat Heidelberg trotzdem mehr als 500 Menschen zusätzlich aufgenommen.

Hier Bereitschaft, dort Bedenken

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte bereits am Dienstag erklärt, 50 Menschen aufzunehmen. Kurz, der gleichzeitig auch der Präsident des Städtetags in Baden-Württemberg ist, besteht auf einem solidarischen Verteilmechanismus unter den EU-Ländern. Er fordert einen finanziellen Ausgleich, solange sich einzelne Staaten einer gesamteuropäischen Lösung verweigern.

Die beiden Stadtekane der evangelischen und katholischen Kirche begrüßten den Schritt der Stadt Mannheim. Er stehe als Kirche und Dekan hinter der Entscheidung, sagte der katholische Stadtdekan Karl Jung im Gespräch mit dem SWR.

Die Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab (CDU) hingegen warnt, die aus ihrer Sicht bisher gut funktionierenden Verteilungsmechanismen von Bund und Ländern über Bord zu werfen. Bei ungeregelten Verfahren könnten Ängste der Bürger nicht ausgeschlossen werden, so Staab.

Geflüchtete aus Moria sollen auch in die Pfalz

Geflüchtete aus Moria sollen auch in Städte in der Pfalz. Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium fragt derzeit bei aufnahmebereiten Kommunen an. Bereits vor Monaten hatten Speyer, Landau, Ludwigshafen und Kaiserslautern erklärt, Flüchtlinge aus Griechenland über den üblichen Verteilungsschlüssel hinaus aufnehmen zu wollen. Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bekräftigte bei der Stadtratssitzung am Dienstag erneut, Geflüchtete aus Moria aufnehmen zu wollen.

Diese Aufnahmebereitschaft der Städte will das Integrationsministerium jetzt nutzen. Rheinland-Pfalz sei bereit, in einem ersten Schritt 250 Geflüchtete aus Moria aufzunehmen.