Im Berufungsprozess am Mannheimer Landgericht um den Internetartikel eines Bloggers im Rhein-Neckar-Blog über einen angeblichen Terroranschlag in Mannheim ist am Mittwoch noch kein Urteil verkündet worden. Der Prozess wird Anfang März fortgesetzt. Zunächst muss über einen Befangenheitsantrag der Verteidigung entschieden werden. Der Anwalt des Bloggers hält die Vorsitzende Richterin für voreingenommen, aufgrund einer Äußerung, die sie bei einem Zusammentreffen mit ihm über den Fortgang des Verfahrens gemacht haben soll. Unabhängig davon sagten am Mittwoch drei Polizeibeamte als Zeugen aus, darunter der damalige Polizeipräsident Thomas Köber. Der Blogger hatte Köber die Veröffentlichung des Artikels Monate zuvor angekündigt. Köber sagte aus, er habe von einer Veröffentlichung dringend abgeraten, um die Bevölkerung nicht unnötig zu verunsichern. In dem Artikel wurde über einen Terroranschlag mit 136 Toten in Mannheim berichtet. Dass der Anschlag frei erfunden war, erfuhren die Leser zunächst nur hinter einer sogenannten Bezahlschranke. Das Amtsgericht hatte den Blogger dafür wegen Störung des öffentlichen Friedens zu 12.000 Euro Geldstrafe verurteilt, dagegen legten er und auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein.