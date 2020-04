Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Samstag in die Räume der Elementary School in Franklin in Mannheim eingedrungen. Laut Polizei wurden im Seitenflügel der Schule mehrere Fenster zerschlagen und die Täter richteten mit dem Pulver aus einem Feuerlöscher erheblichen Schaden an. Wie hoch ist noch nicht bekannt.