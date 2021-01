In Mannheim haben am Sonntag die ersten Senioren in Pflegeheimen die zweite Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Das teilte die Stadt mit. Das sei ein gutes Zeichen, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz, und ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie. Kurz betonte, er hoffe, dass sich das Tempo durch ausreichende Lieferung von Impfstoff erhöhen könne. Laut Stadt werden jetzt täglich um 17 Uhr neue Impftermine ins entsprechende Online-Portal eingestellt, auch bereits für den darauffolgenden Tag. Auch in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis hat die zweite Impfung für die Senioren begonnen.