In Weinheim werden über die Sommerferien zwei Schulen zu einer zusammengelegt: Zur Zweiburgenschule. Das Gebäude ist viel moderner, auch was die Belüftung in Corona-Zeiten angeht.

Der Umzug hat bereits begonnen. Die Albert-Schweitzer-Grundschule und die Johann-Sebastian-Bach-Schule haben schon ihr ganzes Hab und Gut in große Umzugskartons gepackt. Weil ihre beiden Gebäude marode sind, ziehen sie jetzt in einen gemeinsamen Neubau.

Neues Schuljahr, neues Schulzentrum

Rund 1.000 Umzugskartons werden in den kommenden Wochen in das neue Schulgebäude verfrachtet. SWR

In dieser Woche kommen die Kartons der Bach-Schule ins neue Schulzentrum. Das leerstehende Gebäude wird dann zur Kita umfunktioniert. Die Sachen aus der Schweitzer-Schule folgen in der nächsten Woche. In rund drei Wochen, wenn die Sommerferien vorbei sind, muss das neue Schulzentrum fertig sein. Ab dem 13. September sollen in der Zweiburgenschule insgesamt 21 Klassen unterrichtet werden - das sind knapp 400 Schülerinnen und Schüler. Und das in einem hochmodernen Schulgebäude mit 35 Klassenzimmern, einer Mensa, Aufenthaltsräumen, einer Lehrküche und einer riesigen Sporthalle. Alles auf rund 6.000 Quadratmetern verteilt. Die Stadt Weinheim investierte nach eigenen Angaben mehr als 25 Millionen Euro in den Schul-Neubau.

Frische Luft Garantie in Zweiburgenschule

Während andere Schulen noch über den Kauf von Luftfiltern diskutieren, sind hier in jedem Klassenzimmer die Belüftungssyteme schon eingebaut. Durch sie sei die Luftqualität in den Räumen sichergestellt - wichtig, gerade in Corona-Zeiten, sagte Thomas Baier, Architekt der Stadt Weinheim. Vor allem müssen so keine Schülerinnen und Schüler mehr fürchten, bei winterlichen Temperaturen am geöffneten Fenster sitzen und frieren zu müssen.

"Die Lüftungsanlagen in den Klassenzimmern schaffen zwei bis drei Luftwechsel in der Stunde."

In jedem Klassenzimmer befindet sich eine solche Lüftungsanlage. SWR

Die Anlagen verfügen über einen Fühler, der den Co²-Gehalt in der Luft misst. Das Gerät beginnt dann automatisch mit dem Luftaustausch, wenn es nötig ist. Ist also niemand im Raum, ist die Anlage nicht aktiv. Die kühle Luft von draußen wird im Gerät aufgewärmt, bevor sie ins Zimmer strömt. Die Beheizung des Klassenzimmers erfolgt über die Lüftungsanlage und wird im Winter zusätzlich durch eine Pellet-Heizung ergänzt.

Multimedial voll ausgestattetes Schulzentrum

Doch nicht nur in Sachen Lüftungsanlage ist die neue Zweiburgenschule auf dem aktuellsten Stand, sondern auch was die Technik angeht.

"Wir haben hier ein flächendeckendes W-LAN-Netz, das unter den Deckenplatten versteckt ist."

Die Bildschirme können mit den Tablets der Lehrerinnen und Lehrer verbunden werden. SWR

Hinter der herkömmlichen Tafel befindet sich an der Wand ein großer Fernseher, der als Bildschirm fungiert. Lehrer können ihr Tablet mit dem Bildschirm koppeln und so leichter Dinge erklären, sagte Tim Scheil, Abteilungsleiter für Bildung und Sport der Stadt Weinheim.