Bei einem Verkehrsunfall in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger hatte mit seinem Pkw an einer Kreuzung laut Polizei einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenprall wurde der Wagen des 27-Jährigen gegen ein weiteres Auto geschleudert. Während dessen Fahrer unverletzt blieb, mussten die anderen beiden Fahrer ins Krankenhaus.