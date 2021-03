per Mail teilen

Nach einem Unfall auf der B3 bei Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis), musste die Straße am frühen Montagmorgen in beide Richtungen kurzfristig voll gesperrt werden. Laut Polizei war ein 18-jähriger Autofahrer aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Beide Autofahrer wurden verletzt in eine Klinik gebracht. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer.