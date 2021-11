"Orange The World" - Nein zu Gewalt an Frauen

Rund 100 Gebäude in der Rhein-Neckar-Region leuchten am 25. November 2021, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, orange, der Farbe des Sonnenaufgangs und des Neuanfangs. Mit der Aktion "Orange The World" will der internationale Club Zonta auf Gewalt an Frauen aufmerksam machen. Denn in Deutschland stirbt laut Zonta jeden dritten Tag eine Frau durch häusliche Gewalt. Durch Corona habe das nochmal zugenommen. In Mannheim werden an diesem Tag 40 Gebäude beleuchtet, darunter das Nationaltheater. In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) stellt Zonta rote Schuhe entlang der Hauptstraße auf, ein Paar für jede Verstorbene. Zonta setzt sich für bessere Lebenssituationen von Frauen ein.