Unbekannte haben in Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) einen Zigaretten-Automaten gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten sie ihn mit einem Stemmeisen aus der Verankerung an einer Hauswand. In einer etwa zwei Kilometer entfernten Waldhütte zwischen Angelbachtal-Michelfeld und Sinsheim-Dühren brachen sie den Automaten dann auf und stahlen daraus Geld und die Zigaretten.