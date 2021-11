In Viernheim (Kreis Bergstraße) ist in der Nacht zum Dienstag erneut ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Dabei flogen Bauteile des Automaten sowie viele Zigaretten-Packungen mehrere Meter weit. Dadurch wurde ein geparktes Auto beschädigt. Was die Täter erbeuteten, ist noch unklar. Auch wie der Automat gesprengt wurde, wird laut Polizei noch untersucht. Bereits in der Nacht zum Samstag war ein Zigaretten-Automat in Viernheim gesprengt worden.