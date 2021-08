Um das überraschend freigewordene Amt des Bürgermeisters in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) bewerben sich zehn Kandidaten. Das hat die Gemeinde mitgeteilt. Gewählt wird der neue Rathaus-Chef am 26. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl. Der bisherige Bürgermeister, Michael Salomo, hatte sich erfolgreich um den Posten als Oberbürgermeister von Heidenheim an der Brenz beworben. Am 14. September sollen sich die Kandidaten in der Festhalle vor kleinem Publikum und per livestream vorstellen.