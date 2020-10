Im Rhein-Neckar-Kreis steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Heute meldet der Kreis einen Inzidenz-Wert von 67,1 - in Heidelberg liegt er mittlerweile bei 83. Die meisten aktiven Fälle gibt es im Moment in Bammental. Hintergrund ist ein Ausbruch in einem Seniorenheim. Unterdessen appelliert man von Seiten des Gesundheitsamt Heidelberg die Corona-War-App zu nutzen. Sie bringe nur dann ihren vollen Nutzen, wenn eine positiv getestete Person ihr Ergebnis über die App teile, heißt es aus dem Amt. Man bitte jeden, der ein positives Ergebnis habe, dieses in der Warn-App mitzuteilen.