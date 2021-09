Ex-York-Bürogebäude wohl noch länger Bauruine

per Mail teilen

Die Bauruine am Eingang von Mannheim neben dem Planetarium bleibt wohl noch länger in diesem Zustand. Das ehemalige York-Bürogebäude gehört seit gut sechs Jahren einer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Mannheim, hinter der Geschäftsleute aus Aserbaidschan stehen. Die Pläne sahen zunächst den Umbau zu einem Luxushotel vor. Schon 2015 hatte die Mannheimer Stadtverwaltung den Umbau genehmigt. Diese Genehmigung wurde 2018 um drei Jahre verlängert - und dürfte nächste Woche erneut verlängert werden. Grundsätzlich könne die Stadt nicht viel tun, hieß es auf SWR-Anfrage: Von dem Gebäude gehe keine Gefahr aus.