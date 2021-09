Xavier Naidoo-Konzert erneut verschoben

Das für den 09.10.2021 in der SAP Arena in Mannheim geplante Konzert des Sängers Xavier Naidoo im Rahmen der "Hin und Weg Tour" wird aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen erneut verschoben. Dies teilte der Veranstalter DEMI-Promotions mit. Wegen der aktuellen Corona-Auflagen sei eine reguläre Durchführung des Konzerts in diesem Jahr nicht möglich. Ein Termin für das Nachholkonzert im Jahr 2022 steht aktuell noch nicht fest. Wegen kontroverser Äußerungen des Sängers hatten mehrere Organisationen dafür plädiert, das Konzert in Mannheim komplett abzusagen.