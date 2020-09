Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner ist in seinem Amt als Vorsitzender des Klimaschutz-Netzwerks "Engergy Cities" bestätigt worden. Dem Netzwerk gehören mehr als 1.000 Städte und Gemeinden mit rund 56 Millionen Einwohnern in 30 Ländern an. Bei "Energy Cities" entwickeln die Mitglieder Handlungsstrategien für den Klimaschutz und tauschen Erfahrungen im Energiebereich aus. Das Netzwerk versteht sich als Lobby für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Brüssel.