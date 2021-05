Nach dem Angriff auf eine Schafherde Ende April in der Neckar-Odenwälder Gemeinde Limbach steht jetzt offiziell fest: Angreifer war ein Wolf. Das hat das Umweltministerium nach der Analyse von DNA-Spuren mitgeteilt. Bei dem Angriff waren zwei Schafe getötet worden und zwei weitere so schwer verletzt worden, dass sie getötet werden mussten. Es war der bisher schwerste Angriff auf Nutztiere im Neckar-Odenwald-Kreis. Anhand der genetischen Proben, die das Senckenberg-Institut in Gelnhausen in Folge des Angriffs analysiert hatte, konnte ein Wolf mit dem Haplotyp HW22 nachgewiesen werden. Dieser Genotyp kennzeichnet die italienische und Alpenpopulation. Eine genaue Identifizierung war allerdings nicht möglich. Die Fachleute der FVA vermuten jedoch, dass es sich um den bekannten, territorialen Wolfsrüden GW1832m handelt.