Polizei: "Wir müssen diese Gewalt verhindern"

Erneute Randale in Mannheim und Heidelberg

Kein Wochenende ohne Randale: Die Bilder aus Heidelberg und Mannheim ähneln sich. Auf der Neckarwiese, in der Altstadt, am Mannheimer Wasserturm. Überall gab es am Samstag wieder größere Polizeieinsätze. Aggressive und gewaltbereite Gruppen bereiten der Polizei Probleme.