Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft liegt bis Montag in Mannheim. An der Rheinpromenade im Lindenhof beschäftigt sich das Schiff in diesem Jahr mit Bio-Ökonomie. Dabei geht es um Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen wie T-Shirts aus Holz und Möbel aus Popcorn. Am kommenden Dienstag legt die MS Wissenschaft dann in Heidelberg an.