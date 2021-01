Das sonnige Winterwetter hat auch am Sonntag zu großem Andrang in den beliebten Ausflugszielen der Region geführt. Auf dem Königstuhl in Heidelberg waren nach Angabe der Polizei die Parkplätze schon am frühen Vormittag belegt. Ab 9 Uhr habe dort erneut eine Einbahnstraßenregelung gegolten. Die Zufahrt zum Weißen Stein nördlich von Heidelberg bleibt laut Polizei auch am Sonntag gesperrt. Auch am Katzenbuckel bei Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) herrscht großer Andrang. Ebenso im hessischen Odenwald zum Beispiel bei Oberzent. Die Lage sei aber insgesamt entspannter als am vergangenen Wochenende. Die Menschen zeigten Verständnis und hielten sich weitgehend an die geltenden Corona-Regeln.