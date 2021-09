per Mail teilen

Bei einem Wild-Unfall sind in der vergangenen Nacht zwischen Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) und St. Leon-Rot zwei junge Männer verletzt worden. Laut Polizei fuhren sie gemeinsam im Auto auf der Landstraße als ein Reh die Fahrbahn querte. Beim Ausweichen kam der PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. An dem Auto entstand Totalschaden, so die Polizei.