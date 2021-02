Am Samstagmittag gegen 13 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem Unfall mit einem Wildschwein. Der 23-jährige Fahrer eines Ford Transit fuhr auf dem linken Fahrstreifen, als ein Wildschwein von rechts die Fahrbahn querte. Bei dem Zusammenstoß entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Das Wildschwein wurde bei dem Unfall getötet. Etwa zeitgleich wurde in der Gegenrichtung ein weiteres Wildschwein gesichtet. Die Polizei sperrte die Autobahn für zehn Minuten. Trotz der Vollsperrung kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Wenig später gab es in der Nähe auf der Landesstraße zwischen Sandhausen und Walldorf einen weiteren Wildschweinunfall. Ein Wildschwein rannte seitlich in den Peugeot eines 18-Jährigen.