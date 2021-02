per Mail teilen

Für Aufregung hat am Samstagnachmittag ein Wildschwein in Heidelberg-Rohrbach gesorgt. Das Tier wurde mitten im Wohngebiet gesichtet. Passanten gelang es, das Wildschwein auf dem Gelände der Eichendorffschule einzusperren. Da das Tier offensichtlich verletzt war, wurde es laut Polizei zunächst betäubt und von einer Tierärztin untersucht. Die Verletzungen seien allerdings so gravierend gewesen, dass es getötet werden musste.