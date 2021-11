Polizei schließt Wettbüro

Die Polizei hat in der Mannheimer Innenstadt am Montag ein Wettbüro in den G-Quadraten geschlossen und drei Geldspielgeräte sichergestellt. Einer Polizeistreife war kurz nach Mitternacht ein Wettbüro aufgefallen, in dem Gäste Wetten abgaben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drei illegal betriebene Glücksspielgeräte fest. Das Wettbüro wurde geschlossen. Die Automaten sowie das Münzgeld wurden in Verwahrung genommen. Der Betreiber der Wettannahmestelle muss sich wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten. Das Polizeirevier Innenstadt ermittelt auch wegen unerlaubter Veranstaltung von Glücksspiel.