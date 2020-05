per Mail teilen

Im Rhein-Neckar-Kreis ist ein weiterer Patient in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Das teilten die Behörden am Dienstagabend mit. Damit steigt die Zahl der Toten im Kreis auf 33. Gleichzeitig gab es im Vergleich zum Vortag elf Neu-Infizierte. Der Kreis Bergstraße verzeichnet drei Neu-Infizierte. Unverändert dagegen blieben die Zahlen in Mannheim, Heidelberg und im Neckar-Odenwald-Kreis; das betrifft sowohl die Zahl der Infizierten als auch die der Verstorbenen.