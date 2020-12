Die Zahl der Corona-Infektionen und -Todesfälle in der Region steigt weiter an. Die Stadt Mannheim meldete neun weitere Tote im Zusammenhang mit Covid19. Damit sind in Mannheim bislang 100 Menschen durch die Pandemie gestorben. Auch im Kreis Bergstraße gibt es zwei weitere Todesfälle: In Lampertheim und Viernheim. Drei Menschen sind nach Auskunft des Landesgesundheitsamts im Rhein-Neckar-Kreis gestorben. Der Neckar-Odenwald-Kreis hat nach eigener Aussage bei der Inzidenz-Zahl erstmals die Marke von 300 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage überschritten.